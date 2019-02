Elisoccorso, doppio intervento sanitario: a San Martino di Castrozza e nel Vanoi per un grave malore

Print This Post

Doppio intervento per l’elisoccorso mercoledì pomeriggio

Primiero/Vanoi (Trento) – Il primo intervento sanitario dell’elicottero, si è registrato mercoledì pomeriggio verso le 15.30 sull’Alpe Tognola per una caduta sugli sci non grave.

Poco dopo, verso le 16, lo stesso elicottero è stato dirottato a Canal San Bovo per un grave malore nella sede della Croce rossa. Uno degli addetti dell’associazione si è sentito male proprio mentre era in servizio.

Immediati sono scattati quindi i soccorsi da parte dei colleghi, con il supporto dell’equipe medica arrivata in elicottero da San Martino di Castrozza e scaricata proprio in centro paese, in piazza a Canal San Bovo.