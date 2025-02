Elisoccorso ancora a San Martino di Castrozza lunedì, per una grave caduta in pista

Nuovo intervento, dopo l’emergenza di domenica pomeriggio, sempre sulle piste del Tognola

San Martino di Castrozza (Trento) – Uno sciatore di 61 anni è stato trasferito in elicottero in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, lunedì mattina, in seguito ad una grave caduta in zona “malghetta” sull’alpe Tognola. L’uomo sarebbe finito violentemente sulla neve riportando vari politraumi. Dopo l’intevento del soccorso piste di zona, è arrivato da Trento l’elisoccorso con l’equipe medica, che ha stabilizzato il paziente e successivamente lo ha portato in ospedale in prognosi riservata.

Domenica pomeriggio verso le 15, l’elicottero era intervenuto nuovamente nella stessa skiarea in codice giallo, per prestare le prime cure ad un bambino di 9 anni, caduto in pista. Anche in questo caso, si è reso necessario il trasferimento in ospedale a Trento.

Nella sola giornata di domenica, in tutto il Trentino si sono registrati oltre 100 infortuni sulla neve (cadute, scontri tra sciatori, malori) con un grande lavoro di tutto il sistema sanitario di emergenza della provincia.