Elisoccorso al “Velo della Madonna”, ancora molta neve in quota: tre escursionisti in difficoltà

Allarme lanciato da una comitiva di tre escursionisti a quota 2.030 metri, in seguito alla caduta di una donna di 49 anni che ha riportato un trauma distorsivo

San Martino di Castrozza (Trento) – Elicottero e uomini del Soccorso alpino mobilitati in quota sulle Pale di San Martino, sabato mattina verso le 12 – dove è presente ancora molta neve – tra il Colverde e il rifugio Velo della Madonna, per una escursionista che ha riportato un trauma distorsivo, in seguito ad una caduta.

Sul posto si è recata l’equipe medica arrivata in volo con il supporto del Soccorso alpino di zona, per recuperare i tre escursionisti in difficoltà, in seguito alla caduta di una donna di 49 anni, che ha riportato – secondo le informazioni della centrale del 118 – un trauma distorsivo non grave. Dopo le prime cure l’escursionista è stata recuperata e trasferita al vicino ospedale di Cavalese.