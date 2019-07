Tragedia sulle Pale di San Martino, Escursionista olandese muore davanti a marito e figli sul sentiero del Pradidali

Connect on Linked in

La donna di circa 50 anni, è morta in seguito ad una caduta mentre percorreva il sentiero 709 che dalla val Canali, nel Primiero, porta al rifugio Pradidali

Primiero (Trento) – Tragica escursione venerdì mattina per una famiglia olandese, sul sentiero del rifugio Pradidali, nel gruppo delle Pale di San Martino. Verso le 9.30, una donna è scivolata cadendo per un centinaio di metri in un canalone a quota 1800 metri, mentre camminava con il marito e i due figli di 12 e 14 anni. Immediata la chiamata di emergenza dei famigliari presenti sul posto.

La dinamica dell’incidente

La famiglia olandese, composta da genitori e 2 figli di 12 e 14 anni, stava percorrendo il sentiero n.709 che porta dalla Ritonda al Rifugio Pradidali a quota 2.278 m.s.l.m. nel Gruppo delle Pale di San Martino, quando ad una quota di circa 1.800 m.s.l.m. la donna è inciampata e precipitata per circa 100m nel canale Pradidali.

Il Coordinatore dell’Area Operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha inviato sul posto l’elisoccorso e una squadra di 5 operatori della Stazione Primiero. Sul posto era presente un soccorritore che ha potuto effettuare un primo intervento e garantire supporto nelle operazioni.

L’intervento dell’elicottero

L’elicottero giunto sul posto ha verricellato il medico e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Si è proceduto immediatamente al recupero del figlio di 12 anni che nel frattempo era sceso lungo il canale e al recupero della salma che è stata ricomposta nella camera mortuaria di Pieve nel Comune di Primiero.

La squadra di Operatori della Stazione Primiero ha poi raggiunto lungo il sentiero il marito e l’altro figlio di 14 anni per accompagnarli in sicurezza a valle. Vista l’età dei figli e l’evento traumatico, è stato chiesto il supporto degli Psicologi per i Popoli. All’intervento hanno preso parte anche i Carabinieri di Primiero per ricostruire la dinamica dell’incidente in montagna e i Vigili del fuoco per il supporto all’elicottero in piazzola a Transacqua.