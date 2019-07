Print This Post

Eliambulanza mobilitata venerdì mattina in zona Pradidali sulle Pale

Primiero (Trento) – Elicottero in azione venerdì mattina sul sentiero che porta al rifugio Pradidali. L’equipe medica è intervenuta per prestare i primi soccorsi ad un escursionista che sarebbe rimasto ferito mentre saliva in quota. E’ successo verso le 9.30 del mattino.