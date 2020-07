Elisoccorso al lago di Levico martedì pomeriggio: muore pensionato padovano di 66 anni

Posted on

Rapina poco dopo le 20 alla sala giochi di via Perini a Trento Trento – Due i malviventi in azione. Sottratto l’incasso di diverse migliaia di euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Trento. Rapina poco dopo le 20 alla sala giochi di via Perini a Trento. Due i malviventi in azione. Sottratto […]