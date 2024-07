Elisoccorso al campanile Pradidali, dopo passo Rolle e Primiero

Weekend intenso per i sanitari del 118 a Primiero con molti interventi

Primiero (Trento) – Tra i principali interventi dell’elicottero, si segnalano sabato pomeriggio verso le 14.30 il soccorso di una escursionista di 29 anni, scivolata sulla neve al campanile Pradidali. La donna ha riportato vari politraumi.

Sabato, in mattinata, l’elicottero è intervenuto a Primiero in piazzola, per prestare le prime cure ad un bambino. A passo Rolle (tra baita Segantini e Val Venegia), nella giornata di venerdì, l’equipe medica è arrivata in volo per prestare soccorso ad una donna di 38 anni, che ha accusato un malore mentre pedalava sulla sua bici con altri compagni. Sul posto sono intervenuti anche i finanzieri di passo Rolle per le operazioni di soccorso.