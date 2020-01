Elisoccorso a San Martino di Castrozza venerdì mattina per un malore ad un bimbo di pochi mesi

Sanitari in azione in un hotel della zona, venerdì mattina. Giovedì l’elicottero era intervenuto nuovamente allo snowpark Tognola per una caduta non grave

San Martino di Castrozza (Trento) – Secondo intervento in due giorni, per l’elicottero a San Martino di Castrozza, venerdì mattina per un bimbo di pochi mesi, colto da malore.

Dopo la prima chiamata di emergenza, immediato l’arrivo dell’equipe medica da Trento che ha prestato le prime cure al piccolo in un hotel del centro, successivamente trasferito in ospedale.

Giovedì verso le 13 l’elicosoccorso era intervenuto invece allo snowpark Tognola per una brutta caduta. Uno snowboarder è stato soccorso e successivamente trasferito in ospedale per le cure del caso.

Sono giorni di grande lavoro in tutto il Trentino per i sanitari del 118 e per l’elisocccorso.