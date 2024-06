Elisoccorso a San Martino di Castrozza per una grave caduta in casa

Soccorsi mobilitati venerdì mattina, poco dopo le 7.30

San Martino di Castrozza (Trento) – Codice rosso venerdì mattina verso le 7.30 a San Martino di Castrozza per una signora di 80 anni del posto, caduta dalle scale di casa e ruzzolata per una decina di scalini, in una abitazione, a breve distanza dal centro del paese.

Immediati sono scattati i soccorsi – allertati dai parenti della donna – con l’attivazione dei sanitari di zona e il supporto da Trento dell’eliambulanza con l’equipe medica. Particolarmente impegnativo anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno agevolato i soccorsi forzando una porta. Dopo le prime cure, la paziente è stata trasferita al Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.