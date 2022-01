L’eliambulanza è intervenuta martedì pomeriggio

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Poco prima delle 15, elicottero in azione per prestare le prime cure ad una sciatrice di 44 anni in zona Ces.

La donna, in seguito ad una caduta, si è procurata alcune lesioni traumatiche, non gravi. Dopo il primo intervento dell’equipe medica, la 44enne è stata trasferita in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento.