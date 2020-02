Posted on

Altro appuntamento organizzato dalla Scuola Musicale di Primiero. Il concerto evento, è previsto per giovedì 8 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala Civica di Mezzano Mezzano (Trento) – Dopo il concerto del Coro e Orchestra della Scuola Musicale di Primiero, in occasione del 50esimo dell’Alluvione, e quello del Bach-Kammerchor e Orchestra Kleutrom, per la […]