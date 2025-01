Elisoccorso a San Martino di Castrozza: grave snowboarder 30enne, soccorso anche ragazzo di 11 anni. Grande lavoro in tutta la provincia

Ancor un sabato intenso per sanitari e piloti dell’elisoccorso in Trentino

San Martino di Castrozza (Trento) – E’ stato un sabato di grande lavoro per i sanitari su tutte le piste del Trentino con molti incidenti sulla neve. Solo a Primiero, l’elisoccorso è intervenuto due volte per due diversi soccorsi in codice rosso e giallo.

Verso le 11.45 di sabato l’elicottero è atterrato a San Martino per un grave incidente nel parco snowboard dell’alpe Tognola, dove un 30enne ha riportato gravissime lesioni traumatiche. Dopo le prime cure è stato trasferito al Santa Ciara di Trento.

Nel pomeriggio verso le 15.40 un ragazzino di 11 anni è stato soccorso in seguito ad una caduta in pista in codice giallo. Anche in questo caso, il giovane è stato trasferito a Trento. Molti altri incidenti, in tutto il Trentino, hanno occupato i sanitari durante la giornata di sabato.