Nuova tragedia a Sagron Mis, Ottorino Daldon muore travolto da un tronco nel bosco di famiglia: era dipendente del Comune e Vigile del fuoco

Connect on Linked in

Intervento dell’elicottero sabato mattina a Sagron Mis per un incidente mortale nei boschi della zona

Sagron Mis (Trento) – Ottorino Daldon, 50 anni del posto (nella foto), è morto sabato mattina mentre con alcuni amici stava facendo legna in un terreno di famiglia. L’incidente a poche settimane dalla tragica morte dell’operaio moldavo abbandonato nei boschi, poco lontano da dove è avvenuto il secondo incidente.

L’allarme è scattato verso le 10 in zona Mis, nel Primiero. L’uomo è stato travolto da un tronco, mentre stava tagliando della legna con altre persone in un suo terreno. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, con l’elicottero per i primi soccorsi. L’equipe medica è stata sbarcata nei prati vicini al luogo dell’incidente.

Ma per lo sfortunato boscaiolo, molto noto in zona, non c’è stato nulla da fare. La salma – ricomposta presso la cella mortuaria di Pieve – è stata recuperata in tarda mattinata con il supporto degli uomini del Soccorso alpino di Primiero.

Comunità in lutto

Ottorino Daldon viveva da solo a Sagron Mis, era dipendente del comune ma anche Vigile del fuoco, da sempre impegnato per la sua gente. La piccola comunità di Sagron, sabato pomeriggio preferisce non commentare quanto avvenuto. Davanti alla pizzeria del paese, due donne si dicono profondamente colpite dal grave incidente nei boschi.

Il ricordo del sindaco Luca Gadenz

“Oggi è mancato un pilastro fondamentale della nostra piccola Comunità – commenta il sindaco Luca Gadenz dopo l’incidente nei boschi – una persona dedita e vocata per natura al lavoro. Encomiabile esempio di impegno e di responsabilità. Instancabile lavoratore e impegnato a tutto tondo nel sociale, nel comitato feste del nostro paese. Il punto di riferimento per tutti noi. Molto legato alla sua famiglia. È un lutto cittadino”.

Secondo tragico incidente nei boschi

Nelle scorse settimane, Ottorino Daldon era stato tra i primi ad arrivare sul luogo della tragica morte del moldavo Vitali Mardari, nella vicina Val delle Moneghe. Il fatto era avvenuto il 19 novembre scorso. Proprio in questi giorni, i carabinieri hanno denunciato il suo titolare per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e frode processuale. La denuncia è relativa ad un infortunio mortale cui era rimasto vittima un mese fa un moldavo di 28 anni il cui corpo senza vita era stato trovato nei boschi di Sagron Mis, nel Primiero. Secondo l’accusa l’operaio lavorava “in nero” e la salma sarebbe stata spostata.