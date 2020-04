Elisoccorso a Primiero venerdì sera per un codice giallo

La Centrale di Trentino Emergenza informa che è stato soccorso un 60enne

Primiero (Trento) – Elicottero mobilitato venerdì sera verso le 19.30 a Primiero per prestare soccorso ad un 60enne con una importante patologia traumatica, secondo le notizie fornite dal 118.

Dopo il primo intervento in zona dei sanitari, in piazzola a Transacqua – con il supporto dei Vigili del fuoco di Primiero – è arrivata l’equipe medica in volo da Trento, che ha stabilizzato l’uomo e lo ha successivamente trasferito all’ospedale Santa Chiara. L’intervento si è concluso poco prima delle 21.