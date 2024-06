Trasferito in codice giallo al Santa Maria del Prato di Feltre in ambulanza

Primiero (Trento) – Elisoccorso e sanitari del 118 con il supporto dei vigili del fuoco, mobilitati venerdì mattina a Tonadico per un 70enne che ha riportato alcune ferite traumatiche non gravi, in seguito ad una caduta. Fortunatamente, non è servito il trasferimento a Trento, ma il paziente è stato portato in ambulanza all’ospedale di Feltre.