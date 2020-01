Donna investita in centro a Fiera, soccorsa dall’elicottero: è grave

E’ stata trasferita in condizioni gravi a Trento all’ospedale Santa Chiara la donna investita venerdì sera verso le 19 in centro a Fiera di Primiero. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la 63enne del posto, è stata urtata da un’auto nei pressi della zona pedonale

Primiero (Trento) – Sanitari del 118, con il supporto dell’elisoccorso e dei Vigili del fuoco della zona, mobilitati in centro a Fiera di Primiero, venerdì sera poco prima delle 19, per un incidente che ha coinvolto una donna di 63 anni, nei pressi dell’area pedonale in centro.

Secondo le informazioni raccolte, un mezzo in transito – guidato da una donna di Primiero – avrebbe urtato la 63enne della zona, che ha riportato diversi traumi gravi, cadendo a terra violentemente.

Immediato l’arrivo dell’autosanitaria e dell’ambulanza del 118 in codice rosso e di seguito la richiesta di intervento da Trento dell’elicottero atterrato in piazzola a Transacqua, con il supporto dei Vigili del fuoco di Primiero.

Guarda le immagini dei soccorsi

di Stefano big Taufer