Elisoccorso a Primiero per un grave malore domenica pomeriggio e a Lamon per incidente nei boschi (VIDEO)

Weekend impegnativo per i sanitari di Trentino emergenza, intervenuti in questi giorni anche nelle province vicine con il supporto dell’elicottero

NordEst – Si intensifica in queste settimane, la collaborazione tra Bellunese e Trentino sul fronte sanitario, anche in caso di emergenza. Sabato sera l’elisoccorso trentino è intervenuto infatti a Falcade per prestare soccorso ad una 71enne, domenica a Lamon per un incidente nei boschi. Nei giorni scorsi invece, l’elicottero del Suem di Belluno era intervenuto a Primiero per un sanitario urgente in piazzola a Transacqua.

Grave malore a Primiero

Domenica pomeriggio 27 marzo, sanitari mobilitati per un grave malore a Primiero. Un anziano di 85 anni è stato soccorso dall’equipe sanitaria, giunta in zona in elicottero nella piazzola di Transacqua, con il supporto dei vigili del fuoco, come documentano le immagini di Stefano Taufer.

Infortunio nei boschi di Lamon

Poco più tardi, sempre domenica verso le 14.30, elisoccorso trentino mobilitato anche a Lamon nel vicino Bellunese, per un infortunio nei boschi della zona. Un uomo, impegnato nei lavori boschivi non distante dalla propria abitazione in località Chioè, stava facendo legna, quando una pianta lo ha colpito al volto.

Mentre una squadra del Soccorso alpino di Feltre si preparava per il supporto alle operazioni, un’ambulanza raggiungeva il luogo dell’incidente, dove I.F., 62 anni, di Lamon, si era nel frattempo portato sulla strada. L’uomo, che aveva riportato un sospetto trauma facciale, è stato poi recuperato dall’elicottero di Trentino emergenza.

In breve

