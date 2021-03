Elisoccorso a Primiero per sanitario martedì mattina

Intervento verso le 11.30 di martedì mattina

Primiero (Tento) – Elisoccorso mobilitato martedì mattina verso le 11.30 a Primiero, con il supporto dei vigili del fuoco locali. L’eliambulanza è atterrata in piazzola a Transacqua prima delle 11.30 e ripartita poco prima di mezzogiorno per un intervento sanitario in zona.

In mattinata vigili del fuoco di Primiero mobilitati anche per una chiamata a Siror in via Corradini, per un principio d’incendio ad una canna fumaria, fortunatamente risolto senza particolari problemi.