Elisoccorso a Primiero per incidente boschivo in Val Canali

E’ accaduto venerdì mattina poco prima delle delle 11. Secondo le informazioni fornite dalla centrale di emergenza, è rimasto ferito un giovane di 20 anni

Primiero (Trento) – Elisoccorso in azione venerdì mattina in Val Canali per un boscaiolo di 20 anni, ferito in un cantiere nei boschi in località “Sorapiana”.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza con l’equipe medica – atterrata nei pressi del ristorante La Ritonda – per prestare i primi soccorsi al boscaiolo.

Il giovane, è stato successivamente trasferito in codice giallo con una patologia traumatica, all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma non sarebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della zona per le verifiche del caso.

In zona sono in corso da qualche tempo, operazioni di esbosco post tempesta Vaia con diversi cantieri aperti. La Val Canali è stata infatti una delle zone più colpite dall’emergenza maltempo.

Giovedì pomeriggio l’elisoccorso era intervenuto anche per un malore a Mezzano nel Primiero. Nella giornata di giovedì si sono registrati anche altri incidenti non gravi in Trentino, in seguito alla fine del lockdown.