Elisoccorso a Primiero martedì mattina per un sanitario urgente

Elicottero in piazzola a Transacqua verso mezzogiorno

Primiero (Trento) – L’eliambulanza è tornata martedì mattina a Primiero per prestare soccorso ad una paziente della zona con il supporto dei vigili del fuoco di Primiero.

L’intervenuto sanitario è avvenuto verso le 12, in piazzola a Transacqua dove l’elicottero con l’equipe medica ha soccorso una persona, in collaborazione con il 118 di zona e l’ha successivamente trasferita – per una centralizzazione – all’ospedale Santa Chiara in condizioni non gravi. Verso le 12.30 l’eliambulanza è rientrata nuovamente a Trento.