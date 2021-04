Elisoccorso a Passo Rolle venerdì mattina, per una caduta in pista durante una gara di sci

Intervento poco prima delle 9 del mattino, durante una gara sulla pista Castellazzo

Passo Rolle (Trento) – L’elisoccorso è tornato a Primiero per la terza volta in due giorni. Venerdì mattina, poco prima delle 9, l’equipe sanitaria è stata trasferita da Trento a passo Rolle, per una caduta – durante una gara di sci – sulla pista Castellazzo.

Sul posto è intervenuto anche il soccorso piste della Guardia di finanza di Rolle per prestare le prime cure allo sfortunato sciatore, che avrebbe riportato un grave trauma cranico e facciale. Poco dopo le 9, il ferito è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.