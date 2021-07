Elisoccorso a passo Rolle per una caduta sul sentiero che porta al “Cristo Pensante”

Eliambulanza mobilitata verso le 11.30 per il recupero di una persona ruzzolata per alcuni metri, ma non sarebbe in pericolo

Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso in azione a passo Rolle lunedì mattina, verso le 11.30, per prestare le prime cure ad un uomo di 73 anni caduto nei pressi del sentiero che porta al “Cristo Pensante”.

L’uomo è stato soccorso dopo essere ruzzolato per alcuni metri, riportando alcuni traumi non gravi. E’ stato quindi recuperato dagli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e trasferito in elicottero in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Cavalese.