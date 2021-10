Elisoccorso a passo Rolle domenica pomeriggio per un grave malore (VIDEO)

Posted on

In poche ore dal lancio su gofundme.com, la raccolta fondi per Agitu Ideo Gudeta, uccisa nella sua casa in Trentino da un collaboratore per questioni di soldi, è stata un successo La raccolta fondi per Agitu Trento – L’obiettivo era di raggiungere i 20.000 euro, ma in poche ore dal lancio su gofundme.com, la raccolta […]