Elisoccorso a passo Rolle: soccorso un 63enne trentino. Grave incidente stradale a Pergine

Trentino emergenza in azione a passo Rolle domenica in tarda mattinata per una caduta in pista

Passo Rolle (Trento) – Dopo gli interventi sanitari dei giorni scorsi a Primiero, l’elisoccorso è tornato nuovamente in azione domenica mattina a passo Rolle per una caduta in pista, durante una gara amatoriale.

Uno sciatore trentino di 63 anni, originario di Pergine, ha battuto violentemente il capo cadendo sulla neve ghiacciata. E’ stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dal soccorso alpino della Guardia di finanza. Successivamente è stato trasferito in prognosi riservata al Santa Chiara di Trento.

In breve

Grave incidente stradale domenica sera a Pergine (Tn): 6 feriti, tra loro anche alcuni ragazzini. Due famiglie che viaggiavano a bordo di un fuoristrada sulla provinciale 12, tra Vignola e Pergine Valsugana sono rimaste coinvolte in un grave incidente. L’incidente è avvenuto domenica sera. Per cause in corso di accertamento, l’auto è finita fuori strada. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Pergine e i Carabinieri di Baselga di Pinè.

Arsiè (Bl), domenica 2 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Giaroni, per un’auto finita rovesciata in un canale di scolo dopo la perdita del controllo del veicolo da parte del conducente che è rimasto ferito insieme alla moglie. I pompieri, accorsi da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto uno dei due coniugi rimasto incastrato, mentre l’altro, anche se ferito, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. I due feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in Pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Sempre domenica 2 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione Canal di Anzù di Feltre per l’incendio di un furgone Ducato camperizzato nel quale – precisano i pompieri – nessuna persona è rimasta ferita.