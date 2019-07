Elisoccorso a passo Rolle: anziano precipita in un canalone sul Castellazzo mentre scende dal Cristo Pensante

Passo Rolle (Trento) – Elisoccorso mobilitato a Primiero martedì poco dopo mezzogiorno per un anziano precipitato in un canalone, mentre scendeva da Cima Castellazzo, raggiungibile da passo Rolle, dove è posizionato il Cristo Pensante. Una zona che richiama moltissimi escursionisti durante tutto l’anno.

Sul posto per soccorrere l’anziano, sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino. A lanciare l’allarme sarebbe stata la moglie dell’uomo, presente sul posto, che lo ha visto cadere improvvisamente scendendo lungo il sentiero. Dopo i primi soccorsi in zona, da parte dell’equipe medica, l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il trekking del Cristo Pensante. Il sentiero che porta al Cristo Pensante non presenta particolari difficoltà di percorrenza. All’inizio si percorre una stradina sterrata completamente in piano che sovrasta la Val Venegia sino ad immettersi nel facile e ben curato sentiero che attraversa i pascoli in leggera discesa, transitando in diversi avvallamenti profondi. Giunti sotto la sella del Castellazzo si prende a destra in discesa seguendo le indicazione “Castellazzo” e sempre proseguendo in pianura si gira sul versante nord del Castellazzo dove inizia il tratto di salita su di una mulattiera della Grande Guerra che sale a tornanti con una pendenza media. L’ultimo tratto di salita si fa su di un sentiero nel pascolo che porta sino ad una selletta panoramica che guarda verso il Cimon della Pala. Da qui il sentiero sale in diagonale passando vicino ad un rudere della Guerra e da qui si intravede in lontananza il Cristo Pensante che è raggiungibile in pochi minuti sul sentiero che prosegue quasi in piano.