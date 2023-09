Elisoccorso a Mezzano per un uomo ferito accidentalmente alla testa, codice giallo anche nel Vanoi

Il 118 ha trasferito il paziente nella caserma dei vigili del fuoco di Mezzano. Successivamente è stato trasferito in volo al Santa Chiara di Trento. In mattinata, 43enne soccorso in ambulanza anche nel Vanoi per una caduta

Primiero/Vanoi (Trento) – Intervento dell’elicottero nel tardo pomeriggio di lunedì a Mezzano, per un uomo feritosi alla testa, sembra per un ogggetto pesante che lo ha colpito accidentalmente. Ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito – dopo le prime cure – in elicottro a Trento per i controlli del caso.

Sempre in giornata, la Centrale del 118 comunica un intervento verso le 7.30 del mattino, in codice giallo anche nel Vanoi, per una caduta nel paese di Prade, che ha interessato un uomo di 43 anni. Dopo i primi soccorsi, è stato trasferito in ambulanza al Santa Maria del Prato di Feltre.