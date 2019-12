Elisoccorso a Mezzano per sanitario, nell’ultimo giorno dell’anno

Emergenza sanitaria nel tardo pomeriggio a Mezzano nel Primiero, per prestare le prime cure ad un minore

Mezzano (Trento) – Mercoledì pomeriggio 31 dicembre, intervento dell’elicottero a Mezzano per un soccorso sanitario.

Come documentano le immagini di Stefano big Taufer, il velivolo è atterrato in piazzola con il supporto dei Vigili del fuoco.

L’equipe medica ha quindi stabiizzato il minore e trasferito in pronto soccorso per le cure del caso.

Ecco il video dei soccorsi

di Stefano big Taufer

In breve

Si è concluso alle 18.20 un intervento per il soccorso di un uomo che si è infortunato a una caviglia mentre stava salendo a piedi con un compagno verso il rifugio Colverde (San Martino di Castrozza), lungo un sentiero che segue la linea degli impianti di risalita della Ski area Colverde. E’ scivolato sul ghiaccio e si è procurato una distorsione alla caviglia. Una squadra di 3 operatori della Stazione del Soccorso alpino di San Martino di Castrozza ha raggiunto l’infortunato a una quota di circa 1.800 m.s.l.m. grazie all’ausilio di un gatto delle nevi e poi a piedi. L’escursionista è stato stabilizzato e trasportato con la barella portantina fino alla motoslitta messa a disposizione dai gestori degli impianti di risalita per il trasferimento a valle.

In tarda serata, poco prima della mezzanotte di marted’ 31 dicembre, intervento dell’elisoccorso anche sulle Pale di San Martino per un primario urgente in piena notte.