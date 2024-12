Primiero, elisoccorso a Mezzano per incidente auto: ferito 59enne

L’emergenza è scattata lunedì mattina poco dopo le 9.30 su una stradina privata, forse a causa del ghiaccio

Mezzano (Trento) – Elisoccorso, sanitari e vigili del fuoco mobilitati lunedì mattina dopo le 9.30 in via Melai a Mezzano, per un incidente d’auto, su una stradina privata a breve distanza dalla zona industriale del paese e l’abitato di Oltra. Per cause in corso di accertamento, un pick up condotto da un 59ene residente in zona – forse a causa del terreno ghiacciato – si è piegato su un fianco.

Ferito il guidatore che è stato urtato dal mezzo, ma è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto è intervenuto l’elicottero decollato da Trento con l’equipe medica, oltre ai mezzi sanitari del posto. In zona hanno operato anche i vigili del fuoco di Mezzano per il supporto all’eliambulanza.