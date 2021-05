Elisoccorso a Mezzano lunedì mattina per intervento sanitario (VIDEO)

E’ tornato in valle lunedì mattina l’elicottero per un primario urgente. E’ il terzo intervento dell’eliambulanza in zona, in soli tre giorni

Mezzano (Trento) – Lunedì in tarda mattinata, l’equipe medica di Trentino emergenza è intervenuta a Mezzano, a supporto dei sanitari locali, per una persona colta da un grave malore in casa.

L’elicottero, come di consueto con il supporto dei vigili del fuoco volontari, è atterrato nella piazzola della caserma di Mezzano, mentre il medico rianimatore ha prestato le prime cure al paziente. Poco più tardi, il rientro a Trento dell’equipe medica.