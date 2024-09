Elisoccorso a Mezzano domenica pomeriggio per una caduta in bici

Sanitari del 118 ed elicottero in zona “Camp” domenica pomeriggio

Mezzano (Trento) – Incidente in bici verso le 17.30 di domenica a Primiero. Secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino Emergenza, un ciclista di 63 anni, è caduto autonomamente in zona “Camp”, procurandosi alcune lesioni traumatiche. Sul posto sono intervenute auto sanitaria, ambulanza e da Trento l’elicottero per le prime cure del caso. Il paziente è stato trsferito in codice rosso e prognosi riservata al Santa Chiara di Trento.