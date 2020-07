Elicottero a malga Civertaghe domenica mattina per un tragico malore. Escursionisti recuperati sulle Pale sabato con maltempo

Weekend impegnativo per i sanitari del 118

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Elisoccorso e sanitari del 118 mobilitati domenica mattina a malga Civertaghe nel Primiero, per un grave malore che ha interessato un escursionista cinquantenne vicentino, arrivato in zona per una camminata.

Subito dopo aver parcheggiato l’auto, avrebbe accusato un grave malore. Immediata la chiamata d’emergenza.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso giunto in volo da Trento per prestare soccorso al cinquantenne, diretto verso il rifugio al Velo per una escursione.

Le condizioni del turista veneto, si sono però rivelate subito molto gravi. Per lui purtroppo, non c’é stato nulla da fare, nonostante i rapidi soccorsi.

Nebbia e maltempo non fermano i soccorsi in quota

Intervento sabato mattina in soccorso di un gruppo di quattro escursionisti in difficoltà. Il gruppo era partito dal rifugio Velo della Madonna nel gruppo delle Pale di San Martino per rientrare a valle quando, nella parte finale del sentiero attrezzato Camillo De Paoli a una quota di 2.200 m.s.l.m., una scarica di sassi ha investito due dei quattro escursionisti, un uomo e una donna di nazionalità belga, procurando loro ferite ed escoriazioni.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre una squadra di sei operatori della Stazione Primiero e una squadra di due operatori della Stazione San Martino di Castrozza si preparavano in piazzola, pronte a intervenire e a dare supporto all’equipaggio in caso di un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Nonostante la scarsa visibilità, l’elicottero è riuscito a far sbarcare sui feriti il tecnico di elisoccorso e un operatore della Stazione Primiero. In una seconda rotazione altri due operatori sono stati elitrasportati in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero. Con tre differenti rotazioni, i due escursionisti feriti e i due compagni illesi sono stati imbarcati a bordo dell’elicottero e portati a valle dove un’ambulanza li attendeva per il trasferimento all’ospedale di Feltre per gli accertamenti medici.

In questi giorni le operazioni di soccorso – per traumi non gravi – in quota, si sono rese particolarmente difficile a causa della fitta nebbia e del maltempo.

In breve

Lutto a Vigo Lomaso per la scomparsa di Gino Zambotti, 86 anni, in seguito ad un incidente con il suo trattore. Quando ha visto una famiglia in bicicletta sull’altro lato della strada che da Poia porta a Vigo Lomaso si è spostato tutto sulla sua destra. Troppo. Il trattore si è rovesciato nella scarpata, l’anziano sbalzato dal mezzo ha riportato traumi risultati fatali e a nulla è servito il pronto intervento di sanitari vigili del fuoco e polizia locale. L’uomo potrebbe però aver accusato anche un grave malore.