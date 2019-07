Elisoccorso a Cicona nel Vanoi e in zona Juribrutto

Print This Post

Dopo i sanitari a Tonadico e San Martino di Castrozza nei giorni scorsi, elicottero nuovamente a Cicona giovedì. Poco prima era intervenuto anche a Juribrutto per un sanitario non grave

Valle del Vanoi (Trento) – Elisoccorso in azione giovedì pomeriggio a Cicona nel Vanoi, per una anziana turista che ha richiesto le cure dei sanitari.

Il velivolo è atterrato sui prati del paese, per prestare le prime cure con l’equipe medica verso le 17.30.

Subito dopo, la donna è stata trasferita al Santa Chiara di Trento.

Nel primo pomeriggio di giovedì, l’elicottero era invece intervenuto in zona Juribrutto per un escursionista con un trauma non grave ad un ginocchio.