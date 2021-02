Elisoccorso a Caoria sabato a mezzogiorno per intervento sanitario in codice rosso

L’eliambulanza è atterrata nella piazzola del paese con il supporto dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo

Caoria (Trento) – Elicottero a Caoria, nel Vanoi, sabato mattina verso le 12, per un intervento sanitario in codice rosso in abitazione.

Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza che – dopo le prime cure – hanno trasferito un uomo di 74 anni alla piazzola del paese, dove è stato preso in cura dall’equipe medica arrivata da Trento in eliambulanza. Verso le 12.30 l’elicottero è decollato alla volta dell’ospedale Santa Chiara di Trento.