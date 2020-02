Elisoccorso a bassa quota, troppe teleferiche non segnalate: ordinanza Provincia Trento

Per tutelare soccorsi in zone di lavori in boschi dopo Vaia

Trento – Emanata dalla Provincia di Trento un’ordinanza, a cui hanno fatto seguito delle linee guida, sull’obbligo di segnalare visivamente la presenza di teleferiche mobili per trasportare a valle il legname. Ciò per tutelare il volo degli elicotteri che possono effettuare interventi di soccorso nelle zone interessate dai lavori.

“Appesi ad un filo”, questo il nome dell’iniziativa per prevenire i rischi nel volo a bassa quota avviato all’indomani della tempesta Vaia della fine ottobre 2018, quando sono aumentate le attività di esbosco.

In breve

Nuova base dell’elisoccorso per la Val Venosta. Per il Pelikan 3 la Provincia di Bolzano ha preso in affitto un eliporto nella zona industriale di Lasa. Sarà usato anche dalla Protezione civile. Il nuovo eliporto va ad aggiungersi alle due basi operative esistenti a Bolzano dove staziona il Pelikan 1 e a Bressanone da dove parte il Pelikan 2 della HELI Elisoccorso Alto Adige. La nuova base dell’elisoccorso dove staziona il Pelikan 3 della HELI Elisoccorso Alto Adige è un’area aperta di circa 1.500 metri quadri nella zona industriale di Lasa di proprietà dell’impresa HOPPE di Lana che l’aveva adattata a eliporto per usi propri. L’area è dotata anche di una stazione di rifornimento e di un capannone di cui una parte di circa 344 metri quadri sarà presa in affitto per adibire ad hangar. La locazione di eliporto e strutture pertinenti per tre anni 2021-2023 comporteranno un investimento di poco più di 123.000 euro. Il complesso è stato scelto perché è l’unico adatto in zona a soddisfare i requisiti richiesti, accanto alla dislocazione in alta Val Venosta, la vicinanza ai ghiacciai e l’adempimento alle prescrizioni dell’ENAC, autorità unica per l’aviazione civile a livello nazionale.