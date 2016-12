Elicottero sulle Pale, soccorso un alpinista sul sentiero 702

Verso le 12 di giovedì intervento in quota per l’elisoccorso di Trentino Emergenza

San Martino di Castrozza (Trento) - Intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza giovedì mattina poco dopo le 12 sulle Pale di San Martino, sul sentiero 702 verso Cima di Roda.

Secondo le notizie fornite dalla Centrale 118, un alpinista di 27 anni si è fratturato una caviglia mentre stava percorrendo il sentiero. Impossibilitato a rientrare autonomamente, è scattata la chiamata al 118 che ha mobilitato l’elicottero per l’intervento sul posto. Poco dopo Trentino Emergenza ha recuperato in volo lo sfortunato alpinista e l’ha trasferito all’ospedale di Cavalese.

Mercoledì l’elicottero era intervenuto nuovamente a Primiero per il soccorso di un turista, rimasto ferito non gravemente sulle piste da sci di san Martino di Castrozza. In queste ore proseguono gli infortuni sulle piste da sci, complice anche la neve ghiacciata in molte zone del Trentino.