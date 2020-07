Posted on

IL PROGRAMMA VENERDÌ 19 GIUGNO ore 20.30 presso la Casa dell’Ecomuseo a Canal San Bovo GRAZIE DEI PRATI! Incontro – dibattito comunitario sulla rilevanza degli sfalci per il mantenimento della biodiversità e del patrimonio paesaggistico. Un confronto tra allevatori professionisti, tagliatori d’erba dilettanti e rappresentanti di pubbliche istituzioni per capire, per discutere, per immaginare… per […]