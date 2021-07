Elicottero nuovamente a Primiero mercoledì sera: soccorsa un’anziana turista, urtata da un’auto

Per cause in corso di accertamento, la signora di 86 anni è stata urtata da un’auto in zona Transacqua. Subito soccorsa dall’elicottero, è stata trasferita a Trento in prognosi riservata

Primiero (Trento) – Sanitari del 118 con ambulanza, vigili del fuoco ed elicottero in azione mercoledì verso le 21.30 a Transacqua, nel Primiero, in seguito ad un investimento di una signora 80enne.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della zona, una turista di 86 anni è stata urtata da un’auto in zona Isolabella, riportando ferite molto serie. Immediati sono scattati i soccorsi con il supporto dell’elicottero che ha trasferito la signora al Santa Chiara di Trento, in prognosi riservata, decollando dalla piazzola di Primiero. Sul luogo dell’incidente hanno operato anche gli uomini della Guardia di finanza.

Secondo le prime informazioni, la donna stava uscendo da un hotel della zona, quando è stata urtata improvvisamente dall’auto che stava transitando. Sarebbe stata sbalzata per alcuni metri, dopo essere stata investita. E’ stato proprio l’automobilista ad allertare prontamente i soccorsi, dopo l’incidente.

In breve

Ambulanza mobilitata in un cantiere di Mezzano mercoledì verso le 15, per un 27enne ferito in un cantiere. Dopo i primi soccorsi – conferma la Centrale del 118 di Trento – il giovane è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Feltre in codice rosso.