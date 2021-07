Pilota Parapendio perde controllo vela dopo il decollo sulle Pale: vicentino soccorso dall’elicottero

Chiamata di emergenza poco dopo le 18 di lunedì per un problema in decollo. Poco dopo essere decollato dalla cima della Pala di San Martino, un pilota di parapendio di 38 anni di Vicenza ha perso il controllo della vela, riportando vari politraumi non gravi

San Martino di Castrozza (Trento) – Dopo l’intervento lunedì mattina al passo Rolle, elisoccorso nuovamente mobilitato lunedì verso le 18 sulle Pale di San Martino, per un parapendio in difficoltà in decollo.

Poco dopo essere decollato dalla cima della Pala di San Martino, un pilota di parapendio di 38 anni di Vicenza ha perso il controllo della vela, probabilmente a causa di una folata di vento, ed è atterrato su una cengia una cinquantina di metri sotto la cima sul versante est, a una quota di circa 2.900 m.s.l.m., dopo aver sbattuto contro la roccia.

L’uomo, che nell’incidente si è procurato dei possibili politraumi, è riuscito autonomamente a raccogliere la propria vela per consentire l’intervento dell’elicottero. La chiamata di emergenza – con vari trasferimenti sulle celle telefoniche di confine – è arrivata poco dopo le 18.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, una volta individuato l’infortunato, ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso.

Valutate le condizioni sanitarie con il medico, l’infortunato è stato recuperato a bordo dell’elicottero con il verricello ed è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di San Martino di Castrozza, pronti in piazzola per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.