Elicottero in piena notte nel Vanoi per soccorrere un bimbo colto da malore a Ronco

Ai 3 milioni di disoccupati, se ne affiancano altri 3,3 milioni che non hanno lavoro e non lo cercano, pensando di non avere chances di trovarlo Mestre (Venezia) – Si conferma un trend decisamente allarmante per il benessere del Paese. Non solo la disoccupazione, in Italia, ha abbondantemente superato i livelli di guardia ma, come certifica […]