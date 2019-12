Elicottero in piena notte nel Vanoi per soccorrere un bimbo colto da malore a Ronco

Posted on

Ecco in estrema sintesi come si può caricare un video su YouTube, il sito ormai più conosciuto per i video in rete. Queste sono poche e semplici indicazioni da conoscere prima di avventurarsi nel caricamento di file troppo grandi o non compatibili. Guida a YouTube In rete esistono però molti altri siti per caricare video. […]