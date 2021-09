Eliambulanza trentina perde sportello in volo per guasto: aiuti da Bolzano per le emergenze

E’ stato ritrovato govedì mattina il portellone caduto improvvisamente dall’elicottero di Trentino Emergenza nella notte, poco dopo le 2, nei boschi di Folgaria. Supporto degli elicotteri di Bolzano per gli interventi urgenti in Trentino

Trento – Un’eliambulanza del Nucleo Elicotteri della Provincia autonoma di Trento ha subito un guasto nella notte appena passata. Il velivolo, verso le 2 di notte, si era recato in una piazzola per recuperare un paziente da trasferire in ospedale a Trento. Una volta caricato il paziente, l’elicottero iniziava la normale manovra di decollo dalla piazzola, manovra che prevede una rotazione ampia per allontanarsi da zone abitate prima di imboccare la rotta verso la destinazione, senza alcuna segnalazione di anomalie.

Un minuto dopo il decollo si è verificato un guasto meccanico che ha determinato il distacco del portellone laterale destro. Dai primi accertamenti si presume che il pezzo sia caduto nel bosco attorno alla piazzola senza danni a persone o cose. Sono in corso perlustrazioni per recuperarlo. Non si segnalano problemi né all’equipaggio né al paziente, che erano assicurati dalle cinture di sicurezza.

Il mezzo, che in operazioni normali può volare anche con porte aperte, è poi rientrato alla piazzola da cui era decollato, mentre il trasferimento del paziente è stato completato tramite un’ambulanza. Ora si attendono le autorizzazioni per riportare il velivolo a Trento, dove saranno completate le analisi sulle cause del guasto e avviate le procedure per la riparazione.

Sul fatto ha cercato di fare chiarezza il responsabile della Protezione Civile Raffaele de Col parla di possibile anomalia meccanica. “L’Agusta, produttrice dell’elicottero, sta facendo controlli sul velivolo che ora si trova nell’hangar di trentino emergenza a Mattarello. Avevano contezza dell’esistenza di questa anomalia – dice De Col – ma non ce l’hanno comunicata. I sensori di bordo attestavano che il portellone era chiuso, quando in realtà non era così”.

L’elicottero viaggiava a circa 200 km/h, a due minuti dal decollo, lo strappo. Sulla vicenda e sulla situazione attuale della flotta dei mezzi di soccorso (ambulanze ed eliambulanze) il consigliere di Onda Civica, Filippo Degasperi ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio provinciale.