Elicottero al rifugio Pradidali domenica sera: soccorsa una ragazzina olandese, ma non è grave

Nuovo intervento in quota domenica sera

Trento – Elisoccorso nuovamente mobilitato sulle Pale di San Martino, domenica sera verso le 20. L’equipe sanitaria è arrivata in volo da Trento al rifugio Pradidali, per prestare le prime cure ad una ragazzina olandese, in seguito ad una caduta, nei pressi del rifugio, con la preziosa collaborazione dei gestori della struttura.

Fortunatamente la giovane, non ha riportato traumi particolarmente gravi, ma è stato chiesto l’intervento dell’elicottero di Trentino emergenza, per evitare possibili complicazioni durante la notte. L’equpe medica è arrivata in zona e ha subito prestato le prime cure alla ragazzina, trasferendola poi al Santa Chiara di Trento.

E’ proprio Duilio Boninsegna, gestore del Pradidali – raggiunto al telefono domenica sera – ad evidenziare la presenza in quota di numerosi turisti olandesi e tedeschi, anche se il tempo in questi giorni non ha davvero aiutato il turismo, con molti weekend di pioggia.

In breve

Temporali, grandine e maltempo in tutto il Nordest in questo weekend. Chicchi molto grossi sulla collina di Trento e poi verso la Valsugana, ma anche nel Primiero Vanoi con diversi alberi sradicati. Maltempo e vento forte anche in Vallagrina e tromba d’aria a Roncegno. Si segnalano inoltre molti interventi anche sul versante del Bellunese. Quattordici boy scout padovani in ipotermia colti dal maltempo in quota: salvati con l’elicottero a Forni di Sopra (Udine). Sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco che dalle 22 di sabato nel bellunese a causa del maltempo. Colpiti in particolare i comuni di Cesiomaggiore, Feltre e Borgo Val Belluna, Lentiai (con la cuspide del campanile di Ronchena caduta a causa del vento). Danni anche alle autovetture e alle coltivazioni.