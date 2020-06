Posted on

Celebrati i 150 anni, in vista collegamento diretto con Vienna Bolzano – “La ferrovia del Brennero ha contribuito allo sviluppo economico dell’Alto Adige, non solo per quanto riguarda il turismo”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in occasione di una cerimonia per i 150 anni della ferrovia del Brennero, progetto dell’ingegnere Carl von Etzel. […]