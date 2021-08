Elicottero a Primiero all’una di notte per una giovane dispersa: ritrovata illesa sul ‘Padella’

Un’escursionista di 27 anni di Venezia è stata ritrovata illesa verso le 1.30 della notte tra giovedì e venerdì sul monte Padella, sopra l’abitato di Transacqua (Primiero), a una quota di circa 1.400 metri. Doveva incontrarsi in quota con altri, ma ha perso la strada per il rientro. In piena notte era arrivato anche l’elicottero a Primiero con i visori notturni, deviato poi su un grave incidente a Mezzolombardo

Primiero (Trento) – Le ricerche erano iniziate intorno alle 23.45, dopo che i familiari avevano lanciato in serata al numero per le emergenze di Primiero 800 112 000, non vedendola rientrare. La ragazza era partita nel pomeriggio di giovedì con l’intenzione di raggiungere cima Padella, da sola e senza cellulare. Dopo essere arrivata in cima, in fase di discesa, ha perso la traccia del sentiero anche a causa dell’arrivo del buio e non è stata più in grado di ritrovare la strada del ritorno.

Il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento di tre squadre della Stazione di Primiero e del Vanoi, per perlustrare a piedi i tre sentieri principali che portano verso cima Padella, mentre i Vigili del Fuoco del comune di Primiero San Martino di Castrozza si sono concentrati sulle strade forestali. Sul posto anche la Guardia di Finanza del Passo Rolle con una unità cinofila e un operatore.

Verso l’una di notte è intervenuto anche l’elisoccorso per effettuare un sorvolo con l’ausilio dei visori notturni. Alle 1.30 la ragazza è stata ritrovata illesa dai soccorritori che stavano risalendo il sentiero 723 da Transacqua verso cima Padella e che hanno sentito le sue richieste di aiuto. Ѐ stata quindi riaccompagnata a valle in sicurezza e affidata ai familiari, senza il bisogno di essere ricoverata in ospedale.

In breve

Elicottero mobilitato in valle anche mercoledì mattina a Mezzano per un grave malore. L’equipe medica è intervenuta per prestare le prime cure ad un paziente. Successivamente il trasferimento al Santa Chiara di Trento.

Incidente non grave venerdì mattina tra due auto nella rotatoria del monte Totoga a Imèr. Sul posto si sono recati i carabinieri di Imèr che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’impatto tra le due vetture. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo danni materiali.