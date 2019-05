Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un 56enne è stato soccorso in seguito ad un infortunio in un cantiere in paese

Imèr (Trento) – Eliambulanza e sanitari del 118 Trentino emergenza, mobilitati ad Imèr, venerdì nel tardo pomeriggio, per una persona ferita in seguito ad un incidente in un cantiere, a breve distanza dal centro del paese.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza di Trentino emergenza con l’equipe medica che ha prestato le prime cure al ferito, come documentano le immagini di Stefano Taufer.