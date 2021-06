Eliambulanza a Primiero lunedì sera per prestare soccorso ad una persona anziana (VIDEO)

Posted on

“Gli autonomisti in Alto Adige fanno fatica a votare partiti sovranisti, come la Lega e Fdi, che non sono nient’altro che la Afd in Germania e la Le Pen in Francia. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, incontrando in campagna elettorale per le comunali il sindaco uscente Renzo Caramaschi NordEst […]