Elezioni, In Trentino Centrosinistra ko: debacle per Dellai, Panizza, Mellarini e PD. In Alto Adige la Svp salva Boschi e Bressa

I primi commenti al voto in Trentino Alto Adige, evidenziano una Regione divisa nettamente in due. In Alto Adige la tenuta del centrosinistra grazie al radicamento Svp, mentre in Trentino gli elettori scelgono il centrodestra che supera anche i 5 Stelle

Tutti i risultati a NordEst Le prossime tappe verso il nuovo Governo Alla Camera dei deputati ha votato il 72,93%, al Senato 72,99%. Alle Regionali 70,57%

NordEst – Dalle politiche esce un Trentino Alto Adige a due facce. Mentre in Provincia di Bolzano Svp e centrosinistra hanno fatto il pieno nei collegi uninominali, in Provincia di Trento a fare cappotto è stato il centrodestra, aggiudicandosi tutti i collegi.

A Bolzano sono stati eletti senza difficoltà Maria Elena Boschi per la Camera (41,23%) e Gianclaudio Bressa per il Senato (43,03%). Secondo pronostici i candidati Svp si sono imposti sia alla Camera (Albrecht Plangger a Merano e Renate Gebhard a Bressanone) come anche al Senato con Julia Unterberger (Merano) e Meinhard Durnwalder (Bressanone), tutti nettamente oltre il 60% dei consensi.

Tutt’altra partita invece in Trentino dove ha fatto cappotto il centrodestra: Giulia Zanotelli (Trento), Maurizio Fugatti (Pergine Valsugana) e Vanessa Cattoi (Rovereto) alla Camera e Andrea De Bertoldi (Trento), Elena Testor (Pergine Valsugana) e Donatella Conzatti (Rovereto) al Senato.

Il Movimento 5 Stelle risulta primo partito nella città di Bolzano, dove con il 22,37% stacca nettamente il Pd, che si ferma al 16,28%, mentre alle politiche del 2013 fu primo con il 21,58%. Nel capoluogo altoatesino alla Lega Nord è andato il 15,7% dei consensi, alla Svp il 13,45% e a Forza Italia il 9,18% dei voti. Il Movimento si piazza bene anche a Laives, dove sfiora il 28% e a Merano con il 20,32%.

Il bilancio della Svp

“Valuteremo il futuro governo in base alle sue posizioni sull’autonomia. E’ quanto diremo anche al presidente della Repubblica”. Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer. 9 dei 18 parlamentari del Trentino Alto Adige sono della Svp, del Pd oppure del Patt. “In Alto Adige sono stati addirittura eletti esclusivamente amici dell’autonomia. Questo ci garantisce una forte rappresentanza a Roma”, ha aggiunto. Il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina ha difeso l’accordo con il Pd, che ha portato all’elezione di Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa. “Altrimenti qualcun altro, con posizioni ben diverse sull’autonomia, ora ci rappresenterebbe a Roma”, ha aggiunto Achammer. Rammarico è stato espresso per la sconfitta di Pd e Patt negli uninominali in Trentino. Sia al Senato che alla Camera i numeri sono comunque sufficienti per confermare i gruppi per l’autonomia, è stato detto.

Bressa (Pd): “Buio totale”

“Buio totale. Vediamo ora cosa succede”. E’ il breve commento di Gianclaudio Bressa in riferimento alla debacle del Pd a livello nazionale, come anche in Provincia di Trento. Il sottosegretario uscente è stato eletto al Senato nel collegio uninominale di Bolzano Bassa Atesina con il 43,03% (definitivo), come anche Maria Elena Boschi alla Camera 41,00% (142 di 143 sezioni). “Gli elettori hanno confermato ancora una volta l’alleanza con la Svp”, ha detto Bressa. Maria Elena Boschi, eletta all’uninominale a Bolzano, è rientrata a Roma. Alla luce dell’esito nazionale – si apprende – è partita da Bolzano, dove aveva votato in una scuola elementare del centro storico.

Fugatti, decisiva disaffezione elettori

“Abbiamo intercettato la disaffezione dei cittadini per le modalità operative del centro sinistra a livello nazionale e locale e siamo stati così premiati dagli elettori”. Lo afferma il segretario della Lega Nord del Trentino, Maurizio Fugatti, in testa nettamente nel collegio uninominale per la Camera a Pergine Valsugana con il 44,45% su Lorenzo Dellai, fermo al 26,78%. “In vista delle elezioni provinciali di ottobre – aggiunge – dovremo attuare alleanze aperte al mondo delle civiche”.

Il commento della neo senatrice Testor

Il neo senatore De Bertoldi (Cdx)

Biancofiore (Fi), Svp faccia riflessione

“La Svp faccia ora una profonda riflessione. L’alleanza con il Pd, che sparisce praticamente dalla scena nazionale, è stato un errore madornale”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore, che ha perso il duello all’uninominale contro Maria Elena Boschi. “Boschi ha vinto solo grazie ai voti della Svp, ma è comunque rimasta circa 10 punti sotto le aspettative, come non è andata bene neanche la Svp negli altri collegi superblindati”, commenta Biancofiore. “Io – prosegue – ho invece raddoppiato i voti in confronto al candidato del centrodestra del 2013 Tagnin nell’uninominale Bolzano-Bassa Atesina. Nella città di Bolzano potevo vincere, se non ci fosse stata Casapound, che dice di difendere gli italiani, mentre fa vincere gli altri, visto che è rimasta fuori dal parlamento”, ha concluso Biancofiore. Per quanto riguarda il risultato in tutto il Trentino Alto Adige, la coordinatrice regionale di Forza Italia vede “più luce che ombre”. “In Trentino abbiamo vinto ovunque”, conclude.

Soddisfazione in casa Lega Nord

Il commento di Fraccaro (M5S)

Mellarini (Csx) pronto alle dimissioni

Dellai (Csx): “Trentino sempre più lontano da Bolzano”

“Questa volta più di altre, la tenuta della ‘anomalia’ trentina ha ceduto in modo totale e inspiegabile. Il centro sinistra autonomista é stato sconfitto e una larga maggioranza degli elettori si è affidata a forze nazionali radicalmente alternative, sia per valori che per concezione dell’Autonomia”. Lo afferma l’ex deputato trentino Lorenzo Dellai, battuto nel collegio uninominale della Camera a Pergine Valsugana da Maurizio Fugatti della Lega.

L’ex governatore trentino, aveva scelto nei giorni scorsi il comune di Sagron Mis, nel Primiero per chiudere la sua campagna elettorale. “Sorgono preoccupazioni pesanti e inquietanti per il futuro del nostro Paese – evidenzia Dellai -, ma non meno insidiosi sono i dubbi per quello che potrà accadere da noi, con un Trentino sempre più politicamente lontano da Bolzano e sempre più omologato a un’Italia in declino”.