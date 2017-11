Elezioni in Sicilia, testa a testa centrodestra-M5S. Di Maio cancella confronto con Renzi: “Il Pd è morto”

Print This Post

Colpo di scena con la V^ proiezione Piepoli-Noto-Rai, Musumeci 38% Cancelleri 36%, è testa a testa tra il candidato del centrodestra Nello Musumeci e il candidato del M5s Giancarlo Cancelleri. Sicilia suspense: scontro all’ultimo voto

Palermo – A seguire il candidato del centrosinistra Fabrizio Micari con il 21% e il candidato della Sinistra Claudio Fava con il 9%. Il campione è del 5%. Lo spoglio delle schede elettorali è iniziato questa mattina alle 8.

Per avere dati più certi si dovrà attendere almeno il primo pomeriggio. I seggi elettorali sono stati guardati a vista per tutta la notte, dopo la chiusura delle urne alle 22 di ieri. Polizia, Carabinieri e finanzieri hanno controllato per tutta la notte le urne contenenti le schede elettorali degli oltre due milioni su 4,5 milioni di siciliani andati ieri al voto.

L’affluenza si attesta al 46,76% (2.179.474 elettori su 4.661.111), in leggero calo rispetto a cinque anni fa, quando fu del 47,41%. A Messina l’affluenza più alta con il 51,69%. Poi Catania con il 51,58%, Siracusa 47,55%, Ragusa 47,48%, Palermo 46,4%, Agrigento 39,6%, Caltanissetta 39,83%. In coda Enna con il 37,68% (dati Istituto Piepoli-Noto per la Rai).

