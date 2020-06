Elezioni regionali, ultimatum di Zaia al Governo: “Le convocheremo per il 20/21 settembre”

“Se il governo pensa di lasciarci qui ad aspettare fino ad agosto per la data delle elezioni regionali si sbaglia: le convocheremo noi per la prima data utile, il 20 e 21 settembre”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel punto stampa

NordEst (Adnkronos) – “Peccato che così non si potrà fare l’election day, visto che sembra che il governo voglia andare ad ottobre per le elezioni amministrative. Il problema è che in Parlamento si sta continuando a discutere e non c’è ancora una data”, ha stigmatizzato il presidente della Regione.

