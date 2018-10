Elezioni Provinciali in Trentino, Vola la Lega Nord anche a Primiero con PT, UPT, Agire e PATT tra i più votati, ma nessuno viene eletto

Connect on Linked in

Grande amarezza dopo il voto a Primiero. Undici candidati in campo ma nessun consigliere provinciale eletto per il territorio. Niente riconferma nemmeno per il consigliere uscente Marino Simoni (PT). Ora si spera nei ripescaggi

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Soffia il vento del centrodestra e della Lega Nord (quasi in tutti i Comuni) anche nel Primiero Vanoi Mis, ma la bassa affluenza al voto e l’alta concentrazione di candidati in zona, ancora una volta non hanno favorito l’elezione di un consigliere provinciale locale. Escluso anche l’uscente Marino Simoni.

Nessun candidato di Lega Nord, Progetto Trentino, Upt, Patt, Agire o di altre formazioni in campo, è riuscito a spuntarla all’ultimo, così come era accaduto nel 2013 con l’elezione in minoranza di Marino Simoni (PT) e l’esclusione, nonostante un importante bottino di voti, per Marco Depaoli (UPT).

Questa volta il territorio non avrà alcun rappresentante in Consiglio provinciale, proprio quando servirebbe un riferimento politico di peso in maggioranza.

L’ultima carta politica da giocare per Primiero, sarà un possibile ripescaggio (in casa Lega) o in alternativa un assessorato esterno in Giunta per uno dei non eletti. Ma per questo bisognerà attendere le prossime trattative politiche.

Ancora una volta il territorio ha perso un’occasione importante per fare squadra, mentre invece le valli vicine: da Fiemme a Fassa, ma in parte anche in Valsugana, avranno i loro rappresentanti, anche se alcuni in minoranza.

Certo è, che una riflessione seria su un problema concreto di rappresentanza per Primiero in Provincia di Trento, prima o poi andrà fatta seriamente, per il bene dell’intera comunità locale.

Come hanno votato i Comuni

RISULTATI LISTE – COMUNE DI CANAL SAN BOVO (Lega – Upt – Pt – Patt – M5s)

RISULTATI LISTE – COMUNE DI IMER (Lega – Patt – Upt – Pt – Agire)

RISULTATI LISTE – COMUNE DI MEZZANO (Upt – Lega – Pt – Patt – Agire)

RISULTATI LISTE – COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO (Pt – Lega – Patt – Upt – Agire)

RISULTATI LISTE – COMUNE DI SAGRON MIS (Upt – Civica – Agire – M5s – Pd)

Tutti esclusi i candidati locali

(Dati definitivi – Voti complessivi)

MARINO SIMONI – PT 815

MARIUCCIA CEMIN – PT 599

ANDREINA STEFANI – UPT 595

MARTINA LOSS – LEGA NORD – 566

FERDINANDO ORLER – UPT 530

FRANCESCA FRANCESCHI – AGIRE 464

PAOLA TOFFOL – AUTONOMISTI POPOLARI 155

HANNA WITTMANN – PATT 153

MICHELE BANCHER – LIBERI E UGUALI 93

PIO DECIMO BETTEGA – AUTONOMISTI POPOLARI 71

LUCA GADENZ – CIVICA TRENTINA 61

Tra i candidati che hanno organizzato incontri elettorali a Primiero, da registrare l’esclusione dell’ex sindaco di Borgo Valsugana, Fabio Dalledonne, che ha registrato ben 873 preferenze personali con Civica trentina. Rimane tra i possibili ripescabili in caso di dimissioni di altri consiglieri della lista.